Den amerikanske apotekerkæde Walgreens Boots har oppræciseret forventningerne til årets ordinære indtjening per aktie, skriver Bloomberg News.



Apotekerkæden ser nu en justeret indtjening per aktie på 5,45 til 5,70 dollar. Den nedre grænse er løftet med 5 cent.



Analytikerne venter ifølge Bloomberg News et resultat på 5,56 dollar.



Oppræciseringen kommer i forbindelse med selskabets regnskab for første kvartal, som landede en smule over analytikernes forventninger.



Den ordinære indtjening per aktie var i kvartalet 1,28 dollar mod et ventet resultat på 1,27 dollar, mens omsætningen voksede med 7,9 pct. til 30,7 mia. dollar.



