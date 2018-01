B&O-optakt: Play kan blive største division - for første gang

Det klassiske Bang & Olufsen-segment, der producerer luksuriøse fjernsyn og lydanlæg, har altid været det største hos elektronikselskabet, men det kan snart være passé.



Der er nemlig en chance for, at divisionen B&O Play, som producerer høretelefoner og mindre højttalere, har vokset sig større end kerneforretningen i andet kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18, som Struer-selskabet næste torsdag offentliggør regnskab for.



Det vurderer Morten Imsgard, der dækker selskabet som senioranalytiker hos Sydbank.



- Det er i sig selv noget, som understreger det skifte, der er sket i B&O gennem de sidste par år.



- Den klassiske forretning bliver mere og mere en nicheforretning, mens B&O Play mere og mere ligner rygraden i det B&O, vi kommer til at kende fremadrettet, siger senioranalytikeren til Ritzau Finans.



Det, som analytikere og investorer vil kigge efter i regnskabet, er, om Bang & Olufsens lønsomhed forbedres, vurderer Morten Imsgard.



Selskabet har nemlig i en årrække præsenteret en god salgsvækst uden at kunne levere de indtjeningsforbedringer, som analytikere og investorer har sukket efter.



- Det er den overordnede mission, som B&O er på i øjeblikket, og det, som betyder mest for investorerne: At de kan blive bedre til at tjene penge, for det har været det altoverskyggende problem i en årrække, forklarer senioranalytikeren.



STÆRK PRODUKTPORTEFØLJE I PLAY



I første kvartal, som traditionelt set er småt for Bang & Olufsen, voksede omsætningen i selskabet med 15 pct.



Den vækst ser Morten Imsgard accelererer i B&O Play-divisionen, hvor andet kvartal er højsæsonen. Her forventer han en fremgang i omsætningen på lidt over 28 pct. - blandt andet fordi man er oppe mod et nemmere sammenligningsgrundlag end i første kvartal.



- Deres produktportefølje er stærk i øjeblikket, specielt deres mange høretelefoner sælger rigtig godt.



- Samtidig bliver de ved med at udvide antallet af forhandlere i deres tredjepartsforhandlernetværk, som også er med til at understøtte salgsvæksten, så jeg har en klar forventning om, at vi kommer til at se et salgsmæssigt rigtigt godt kvartal for B&O Play, vurderer senioranalytikeren.



Anderledes ser det ud for den klassiske Bang & Olufsen-division, hvor man er oppe imod et stærkt sammenligningskvartal.



- Her står man til en form for eksamen, hvor man skal vise, at selv om man er oppe mod nogle kvartaler, som udgør svære sammenligningsgrundlag, så er man i stand til at fremvise en fornuftig salgsudvikling.



- Jeg forventer, at de kommer til at vise en lille tilbagegang i deres salg i Bang & Olufsen-segmentet, men det er forhåbentlig kun en begrænset tilbagegang, siger Morten Imsgard.



HOLDER HENRIK CLAUSEN SIT LØFTE?



Da Bang & Olufsen i oktober offentliggjorde sit regnskab for første kvartal, var det med røde tal - et underskud på 55 mio. kr. - på bundlinjen.



Administrerende direktør Henrik Clausen sagde efterfølgende til Ritzau Finans, at han forventer at kunne fremvise sorte tal på bundlinjen, når regnskabsåret er slut.



Det løfte ser Morten Imsgard en mulighed for at indfri, hvis selskabets andet kvartal var bedre end sidste år.



- B&O har jo selv lagt en sti ud til sorte tal, som de med al sandsynlighed kan følge, men det kræver, at der bliver leveret tre gode kvartaler – startende med andet kvartal, vurderer senioranalytikeren.



Han ser ikke Bang & Olufsen-casen ændret fra første kvartal, men det er nu, at eksamen skal stå.



- B&O er et selskab, der sæsonmæssigt ikke rigtig kan vise indtjening i første kvartal, men det betyder jo også, at der ikke er nogle undskyldninger – nu skal vi se, at indtjeningen kommer op i tempo, i takt med at salget bliver større og større, slår Morten Imsgard fast.



Bang & Olufsen forventer en omsætningsvækst på 10 pct. i regnskabsåret 2017/18 og et resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og kapitalisering (EBITDAC) i den underliggende forretning på 8-10 pct. af omsætningen.



Struer-selskabet offentliggør sit regnskab for andet kvartal torsdag 11. januar.



