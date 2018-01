Ordrestorm skaber travlhed på amerikanske Vestas-fabrikker

Marked MW Kunde Projektnavn Argentina 50 Aluar Aluar USA 184 Avangrid Montague + PTC-komponentordre USA 66 ej oplyst ej oplyst USA 29 ej oplyst PTC-komponentordre Canada 300 Pattern Energy Henvey Inlet Argentina 22 Petroquimica Santa Cruz Chile 32 Vientos de Renaico La Flor USA 29 ej oplyst PTC-komponentordre USA 190 ej oplyst ej oplyst Indien 96 Watsun Infra Periyapatti i alt 998

Vindmølleproducenten Vestas fik efter slutfløjtet på sidste handelsdag i 2017 en stribe ordrer, der samlet har en kapacitet på knap 1 gigawatt (GW).En stor del af ordrerne er til det canadiske og amerikanske marked, og det sikrer masser af arbejde til Vestas' fabrikker i Colorado i USA. Hvorvidt de ekstra ordrer, der overraskede analytikerne og sendte den samlede ordrehøst op over facit for 2016 og dermed i rekord, betyder flere ansatte på fabrikkerne, vil Vestas dog endnu ikke ud med."Vi udtaler os ikke om volumen på vores fabrikker, men vi kan fortælle, at vi har travlt på vores amerikanske fabrikker for at imødekomme efterspørgslen på vores produkter," siger Anders Riis, der er pressechef for Vestas, til Ritzau Finans.Med de ekstra ordrer, som blev annonceret om aftenen den 29. december, kom Vestas op på samlet 10.691 megawatt (MW) i annoncerede ordrer sidste år. Det overgår det tidligere rekordtal fra 2016, der lød på 10.494 MW. Og det er tilmed fraregnet de uannoncerede ordrer i fjerde kvartal, som først offentliggøres ved årsregnskabet for 2017 den 7. februar.Årets ordreindgang har samtidig markant overgået analytikernes forventninger, der op til regnskabet for tredje kvartal var på 10.033 megawatt for 2017 - inklusive de uannoncerede for fjerde kvartal. Det viser estimater fra Ritzau Estimates.Her er en oversigt over de ordrer, som kom ind efter børslukketid fredag den 29. december:/ritzau/FINANS