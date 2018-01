Den hollandske enzym- og ingrediensproducent DSM, der konkurrerer med danske Chr. Hansen, kigger på opkøb, mens aktietilbagekøb og store udbytter prioriteres lavere.



Det siger administrerende direktør Feike Sijbesma ifølge Bloomberg News i et interview med det hollandske medie Financieele Dagblad.



- Vi er her for at udvikle selskabet. Du kan forvente, at pengene går til organisk vækst og opkøb, siger Feike Sijbesma.



Han peger på, at selskabet kun har en lav nettogæld, hvilket skaber plads til opkøb. Selskabet forventer ifølge direktøren at sætte nye finansielle mål og ønsker ikke at blive overtaget.



/ritzau/FINANS