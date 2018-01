Britiske Oncimmune har indgået en aftale med Hongkong-baserede Genostics, der kan give selskabet adgang til det lukrative kinesiske marked.



Aftalen omfatter en licensaftale, der giver selskabet fremtidige royaltyindtægter fra salget af selskabets blodtest, der kan opdage lungekræft fire år tidligere end standardmetoder.



Endvidere investerer Genostics som led i aftalen 10 mio. pund i Oncimmune, hvis aktie efter aftalens indgåelse er steget med næsten en fjerdedel på det den britiske juniorbørs Aim.



Selskabets blodtest, som i forvejen er lanceret i USA, virker ved at opspore kræftantistoffer i blodet, hvilket hjælper lægerne med at identificere sygdommen tidligt.



Det Nottingham-baserede kræftfirma gjorde Kina til et centralt mål tilbage ved selskabets børsnotering i maj 2016, da virksomheden blev vurderet til 66,3 mio. pund.



Distributionsaftalen med Genostics Company kan bane vejen for en kinesisk lancering inden for de næste tre år med forbehold for myndighedsgodkendelse.



Topchefen for Oncimmune har store forventninger til det fremtidige samarbejde.



- Dette er en partner, som vi har tillid til kan levere på denne store markedsmulighed, siger Geoffrey Hamilton-Fairley til The Telegraph.



I Kina bliver flere end 700.000 hvert år diagnosticeret med lungekræft, og den største årsag til dødsfald blandt den gruppe er sen diagnosticering, skriver avisen.



