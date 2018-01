Det norske lavprisflyselskab Norwegian har foretaget flere ændringer i koncernledelsen, oplyser lavprisflyselskabet i en pressemeddelelse.



Geir Karlsen bliver ny finansdirektør. Han kommer fra en stilling som finansdirektør i det London-baserede shippingselskab Navig8 Group.



- Jeg er meget tilfreds med, at vi får Geir Karlsen med på holdet. En stor del af hans erhvervserfaring har klare lighedstræk med flybranchen, hvor leasing-aftaler og finansiering af større transaktioner er helt centrale.



- Samtidig vil jeg fremhæve hans ledererfaring fra større internationale selskaber som særdeles vigtige for Norwegians globale udvikling, siger koncernchef Bjørn Kjos i pressemeddelelsen.



Den nuværende finansdirektør, Tore Østby, fortsætter i koncernledelsen i en nyoprettet stilling som vicepræsident for strategisk udvikling.



Derudover oprettes en stilling som IT-direktør. Den skal Kurt Simonsen, der kommer fra en rolle som medejer af konsulentselskabet Infocom Group, bestride.



/ritzau/FINANS