Danske virksomheders investering i kunstig intelligens eksploderer

Danske virksomheder øger deres investeringer i kunstig intelligens massivt i disse år. Det betyder bl.a., at Danmark er godt med internationalt, skriver Finans.



Det vurderer en af verdens førende eksperter på området, danske Danny Lange.



"Jeg rejser rundt i hele verden, og mit indtryk er, at Danmark er fint med. Det går vildt stærkt med at indføre kunstig intelligens også her," siger Danny Lange.



Der findes ingen præcise tal for danske investeringer i AI, men Anders Elbak fra analysevirksomheden IDC vurderer, at de er steget med i omegnen af 50 pct. fra 2016 til 2017.



"Ud fra tallene for Europa vil et kvalificeret gæt være, at danske virksomheder i 2017 har investeret omkring 400 mio. kr. i AI, og at det lå på omkring 250-300 mio. kr. i 2016," siger analysechef Anders Elbak til Finans.



En af de danske virksomheder, der er i fuld gang, er milliardkoncernen Chr. Hansen, som bruger kunstig intelligens til at udvikle nye ingredienser til fødevarer eller landbrugsprodukter.



"I dag kan vores data levere forslag til, hvilke eksperimenter vi bør kigge på og ikke bør kigge på," siger Thomas Schäfer, forskningsdirektør i Chr. Hansen.



Han håber, at det vil kaste idéer af sig, som kun den kunstige intelligens får øje på, fordi den effektivt kan håndtere de enorme mængder data, som Chr. Hansen efterhånden har samlet sammen.



Begrebet kunstig intelligens defineres cirka på lige så mange måder, som der er bud på betydningen af "disruption". Derfor er det svært at gøre op, hvor langt danske virksomheder er kommet. For nogle virksomheder er AI at dybdeanalysere data - for andre skal der meget mere til.



"AI er i sin spæde start, men der bliver investeret massivt i det - både i it-industrien og i virksomheder i alle de forskellige brancher," siger Esben Toft, leder af teknologi- og transformationsafdelingen i rådgivningskoncernen Pwc, til Finans.