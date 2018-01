Norwegian tager revanche for svagt 2017 efter positiv analyse

Mens aktionærerne i Norwegian Air Shuttle kan se tilbage på et 2017, hvor aktiekursen bakkede næsten 40 pct., kan de glæde sig over en positiv start på 2018, hvor aktien på børsen i Oslo tirsdag tordner op med 8 pct. til 190,10 norske kr.



Det skal ses i lyset af, at Bank of America - Merrill Lynch har hævet anbefalingen af aktien til "køb" fra "underperform" og i øvrigt betegner det som usandsynligt, at selskabet skulle gå konkurs i 2018.



Kursmålet er samtidig løftet til 220 norske kr. fra 100 norske kr.



Storbanken har også kigget nærmere på flere af de andre aktører og vurderer overordnet set, at regionalruterne i Europa vil nyde godt af Monarch's konkurs og Ryanairs vækstafdæmpning, og priserne på langdistanceflyvninger ses holde niveauet i starten af 2018 understøttet af robust efterspørgsel fra Asien og over Nordatlanten.



Omvendt kan en genopblussen af vækst fra mellemøstlige flyselskaber tynge optimismen og skabe prisbekymringer, hvor overkapacitet ud af Europa kan blive et fokuspunkt, vurderer bankens analytikere ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS