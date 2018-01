Sydbank hæver Vestas-anbefaling til køb

Sydbank opjusterer Vestas-aktien til "køb" fra "hold" efter en meget stærk ordreslutspurt i 2017, der styrker fundamentet for salg og indtjening i 2018.



Det fremgår af en analyse fra banken.



"Ordreindgangen peger mod et meget højt aktivitetsniveau i 2018. Det kan vise sig at være en uhyre vigtig komponent for, at det intense prispres ikke rammer rentabiliteten for hårdt," skriver aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank i en kommentar.



Rekordhøj ordreindgang



Samlet forventer han, at Vestas' ordreindgang for 2017 lander på et nyt rekordniveau omkring 11.900 megawatt (MW) svarende til en værdi på 9,7 mia. euro (mod 9,5 mia. euro i 2016).



På den baggrund modellerer banken nu en ordrebeholdning ved udgangen af året, der er noget højere end ved udgangen af 2016 både målt i MW og i euro.



Ordreindgangen vidner ifølge Jacob Pedersen om, at Vestas' position i industrien er misundelsesværdig.



"Prispresset skaber et udskilningsløb, hvor de stærkeste bliver stærkere. Vestas fremstår som en sikker deltager på vinderholdet med en førende produktpalet og en indpakning, der er finjusteret til kundernes behov," vurderer han.



Fortsat usikkerhed om priser



Den store usikkerhed relaterer sig ifølge banken dog fortsat til salgspriserne, som banken forventer er under yderligere pres i 4. kvartal 2017 – men hvor et lidt bedre ordremix vil mindske den negative effekt.



"Vi noterer os desuden en tendens til, at serviceaftalerne på ordrerne får endnu længere løbetid. Det er meget positivt – medmindre de længere løbetider er lokkemidlet, der i sidste ende sikrer, at vindmølleordrerne ender i Vestas' bøger – og så forringer rentabiliteten i serviceforretningen i årene fremover."



"En sådan effekt vil kun meget langsomt blive synlig," skriver Sydbank.



/ritzau/FINANS