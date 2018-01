Richard Cousins, adm. direktør i det britiske cateringselskab og FTSE 100-aktieselskab Compass Group, har på tragisk vis mistet livet i et flystyrt nytårsaften.



Flystyrtet involverede også hans forlovede, hendes datter, og hans to voksne sønner samt piloten.



Alle har mistet livet.



Richard Cousins blev 58 år og har siden 2006 stået i spidsen for et af verdens største cateringselskaber og dermed konkurrent til ISS, men Richard Cousins havde planlagt at lade sig pensionere fra posten til september 2018, skriver BBC News.



Compass Groups bestyrelsesformand, Paul Walsh, udtaler sig ifølge BBC News på baggrund af ulykken:



"Richard var kendt og respekteret for hans store menneskelighed og hans "no nonsense"-stil, der har transformeret Compass til en af Storbritanniens førende virksomheder."



Flyet var en vandflyver, og det var ifølge BBC News på vej til Sydney fra Jerusalem, hvor familien havde spist på en restaurant.



Styrtet skete ved Hawkesbury River, og hvad, der forårsagede ulykken, vides endnu ikke. Efterforskere oplyser til BBC News, at det kan tage flere måneder at finde årsagen.