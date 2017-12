DSV bedste C25-aktie i år: Analytikere ser kurs fortsætte op

Relateret indhold Aktieordbog

DSV har været den bedste C25-aktie at eje i 2017, hvor transport- og logistikkoncernen har haft succes med at integrere det amerikanske opkøb UTI Worldwide.



Selskabet har løftet indtjeningen markant gennem året, som har budt på flere opjusteringer, og aktien er steget 55 pct., hvilket overgår de nærmeste forfølgere i C25 - Chr. Hansen, Novozymes og William Demant, der er steget 41-49 pct.



- DSV har som altid leveret mere, end man havde turdet håbe på, og har opjusteret forventningerne tre gange i årets løb.



- Der er blevet gennemført en rigtig succesfuld integration af UTI Worldwide, hvor der ikke har været problemer, og det er gået hurtigere, end man har turdet håbe på. Det har været de to drivende faktorer for aktiekursen, siger Casper Blom, der er aktieanalytiker i ABG Sundal Collier og har en købsanbefaling af aktien.



- Derudover har det været et selskab, som har leveret bedre end de forventede økonomiske resultater, alt imens konkurrenter som Panalpina og Kuehne+Nagel var lidt til den svage side - primært i første halvdel af året, siger han.



KØBERE I OVERTAL



Langt de fleste analytikere er positive på trods af den massive stigning i årets løb. Ud af de analytikere, der har oplyst deres anbefaling til Bloomberg, har 16 en købsanbefaling, 8 anbefaler "hold", mens 3 råder sine kunder at skille sig af med aktien.



Handelsbanken er en af de positive og forventer, at aktien vil fortsætte frem i 2018, hvor den fortsatte integration af UTI vil give højere indtjening, og et nyt aktietilbagekøb vil give aktien medvind.



- På sigt vil spekulationer om nye opkøb give aktien brændstof. DSV altid har været imponerende dygtig til at integrere opkøbte selskaber og udnytte synergier herfra, skriver aktieanalytiker Dan Togo Jensen i en analyse.



Hos Sydbank er aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen en af de analytikere, der har anbefalingen "hold".



- DSV gør det godt og har formået at integrere UTI Worldwide rigtig flot med høje synergier, men jeg mener, at den nuværende kurs afspejler forventninger om, at DSV også i fremtiden kan gennemføre succesfulde opkøb.



- Jeg synes, at det er meget spekulativt at investere i en aktie på den baggrund. Historisk har DSV været rigtig god til at integrere virksomheder, så skulle man købe en aktie på den forventning, så kunne det være et godt bud. Det er også derfor, at jeg ikke anbefaler "sælg", siger Mikkel Emil Jensen.



PRISEN ER HØJ HISTORISK



Hos Nykredit satte aktieanalytiker Ricky Steen Rasmussen tidligere i år sin anbefaling ned fra "køb" til "hold", og det er kun som følge af den store stigning i kursen.



- DSV gør det virkelig, virkelig godt, men når jeg ser på, hvad man betaler for aktien i forhold til indtjeningen, så ligger vi i den høje ende af, hvad aktien har kostet historisk.



- Når jeg ser på det forretningsmæssige, integrationen af UTI og deres håndtering af cash flow, så er der ikke en finger at sætte på DSV. Det er udelukkende prisen, siger Ricky Steen Rasmussen.



DSV har i de første ni måneder af 2017 leveret et driftsoverskud før særlige poster på 3682 mio. kr., hvilket er en stigning fra 2546 mio. kr. i forhold til sidste år.



For hele 2017 er forventningen et overskud på 4700-4900 mio. kr.



/ritzau/FINANS