Tesla kommer med stor sandsynlighed til at leve op til eller endda overgå prognosen om at levere 27.000 enheder af elbilerne Model S og Model X i fjerde kvartal.



Sådan lyder det fra Trip Chowdhry, analytiker hos Global Equities Research, efter at han blandt andet har besøgt fabrikken, som fremstiller Teslas elbiler. Det skriver svenske Dagens Industri.



Hvad angår Teslas Model 3, som er et af de nyere skud på stammen af elbiler, har flere analytikere på det seneste spekuleret i, om teknologikoncernen ville kunne risikere at løbe ind i produktionsvanskeligheder og levere et skuffende lavt antal enheder til markedet i fjerde kvartal.



Men ifølge Trip Chowdhry ser produktionen af Teslas Model 3 ud til at stige fornuftigt. Oveni peger han i sin analyse på, at der endda står 500 Tesla-biler færdigproduceret og klar til levering på fabrikken i amerikanske Fremont i Californien.



For nylig sænkede mæglervirksomheden Keybanc sit skøn for Model 3-leverancer til omkring 5000 enheder fra 15.000 enheder i fjerde kvartal.



I fredagens indledende handel daler Tesla-aktien 0,4 pct. til 314,09 dollar. I løbet af 2017 er aktien til gengæld steget mere end 47 pct.



/ritzau/FINANS