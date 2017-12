Relateret indhold Aktieordbog

Det svenske selskab Sandvik har fået en bøde på 3,1 mio. svenske kr., svarende til 2,3 mio. kr., for at offentliggøre sit regnskab for andet kvartal af 2017 på selskabets hjemmeside, inden det blev offentliggjort i en pressemeddelelse.



Det har en disciplinærkomité hos Nasdaq Stockholm besluttet, oplyser Nasdaq Nordic, der ligeledes står bag den københavnske fondsbørs, i en pressemeddelelse.



Regnskabet blev offentliggjort på Sandviks hjemmeside 17. juli 2017 klokken 10.33, hvorefter en pressemeddelelse med offentliggørelsen fulgte 14 minutter senere - klokken 10.47 - hvilket er i strid med Nasdaq Stockholms regelsæt.



Sandvik fjernede regnskabet igen klokken 10.40, men her havde nyhedsbureauet Bloomberg News allerede publiceret pointer herfra.



Umiddelbart inden jul fik de danske selskaber Lollands Bank, Dantax og Rovsing påtaler af Nasdaq OMX for at være for langsomme til at offentliggøre nyheder til aktiemarkedet.



Lollands Bank offentliggjorde først sit regnskab morgenen efter, at der var blevet godkendt, mens Dantax og Rovsing var for lang tid om at offentliggøre referater af generalforsamlingerne.



Ingen af de danske selskaber fik dog en bøde.



/ritzau/FINANS