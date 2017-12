Vestas-konkurrent overvejer udenlandsk charmeoffensiv

Relateret indhold Artikler

Kinas største vindmølleproducent, Goldwind, overvejer flere oversøiske projekter for at vise, at selskabets teknologi kan konkurrere globalt, og målet er at øge salget og vinde markedsandele.



Selskabet, der konkurrerer med danske Vestas på blandt andet det kinesiske marked, overvejer at bruge selvudviklede vindmølleparker til vise sine møller frem på nye markeder, skriver Bloomberg News.



Vicedirektør Andreas Dupuis fra Goldwind International Holdings siger til mediet, at Amerika og Europa er de mest attraktive markeder i det kommende år.



"Vi putter vores penge derud og viser, at vi har tillid til markedet. Vi skaber regionale selskaber, vi bliver lokale spillere, og vi ansætter lokale mennesker," siger Andreas Dupuis.



I det forgangne år har Goldwind åbnet kontorer i Brasilien, Argentina og Tyrkiet.



Goldwind har en markedsandel på 27 pct. i hjemlandet, Kina, mens det på det globale marked har en andel på 12 pct. Her sidder Vestas på 16 pct. af markedet.



/ritzau/FINANS