JPMorgan hæver Novo-kursmål med 26 pct og anbefaling til "neutral"

Det amerikanske børshus JPMorgan ser mere positivt på Novo Nordisk og løfter anbefalingen af aktien til "neutral" fra "undervægt", mens kursmålet samtidig er hævet til 290 kr. fra 230 kr.



Det fremgår af data fra Bloomberg News.



Kursmålet er dog stadig en smule under gennemsnittet blandt analytikerne, som ifølge Bloomberg News lyder på 317,77 kr.



16 analytikere anbefaler et "køb" af aktien, 15 et "hold", mens 7 anbefaler et "salg".



Novo-aktien endte torsdag uændret i 334,60 kr.



/ritzau/FINANS