Det var et stort tilbageslag for Onxeo, at det i efteråret floppede et afgørende studie med kræftmidlet Livatag, men i de seneste måneder har biotekselskabet sadlet om, og porteføljen af nuværende og fremtidige lægemidler synes lovende.



Det mener administrerende direktør Judith Greciet, der peger på det allerede godkendte kræftmiddel Beleodaq samt Asidna, hvor Onxeo starter et fase 1-studie næste år.



Beleodaq blev i 2014 godkendt på det amerikanske marked som andenlinjebehandling af lymfekræft og bliver solgt via partneren Spectrum Pharmaceuticals.



Indtil videre skaber det dog kun beskedne indtægter for Onxeo, senest 0,6 mio. euro i tredje kvartal, men planen er at få midlet godkendt til flere patientgrupper.



- Beleodaq har den styrke, at det allerede er godkendt, og vi tror på, at det kan blive det i andre indikationer, hvilket vi selvfølgelig skal vise, siger Judith Greciet.



SKAL VÆRE FØRST



Næste skridt er, at Spectrum starter et fase 3-studie, hvor Beleodaq skal testes som førstelinjebehandling, og hvis det ender med at vise gode resultater, vil det kunne øge salget.



- Det er svært at sige præcis, hvor meget det vil kunne betyde for salget, for det afhænger blandt andet af konkurrence og priser, men det vil i hvert fald fordoble markedet, siger Judith Greciet.



Beleodaq bliver i dag givet via injektion, men Onxeo barsler med planer om at udvikle en pilleversion, hvilket dog har længere udsigter, da der indtil videre kun er udviklet en prototype.



Derudover er Beleodaq blevet testet sammen med midlet Asidna i et præklinisk studie, hvor effekten ifølge Onxeo har været rigtig god, hvilket ifølge Judith Greciet også har været tilfældet for Asidna alene.



- Vi har lavet en prototype og har rigtig gode data i kombination mellem Beleodaq og Asidna, og det er især her, at en pilleversion vil give mening, siger hun.



STUDIE UDEN PILLER



I starten af 2018 starter Onxeo et fase 1-studie med Asidna - dog i en injektionsbaseret version.



- Asidna kan blive en fantastisk behandlingsmulighed inden for kræft. Den er meget attraktiv rent videnskabeligt og har vist meget opløftende resultater, men det er på et meget tidligt stadie, siger Judith Greciet.



Desuden har Onxeo muligheder for at generere indtægter fra kræftmidlet Validive, hvis det engang når markedet.



Licensen blev tidligere i år solgt til amerikanske Monopar Therapeutics, men Onxeo har mulighed for at få milepælsbetalinger på op til 108 mio. dollar (680 mio. kr.) samt procenter af fremtidigt salg.



Monopar Therapeutics kommer til at drive og finansiere al den resterende udvikling af Validive, der skal igennem et fase 3-studie, og det amerikanske selskab kommer også til at stå for de kommercielle aktiviteter.



LIVATAG KAN BLIVE SOLGT



Samme model er en mulighed for Livatag-programmet, der for to måneder siden blev stoppet, efter at det afgørende fase 3-studie ikke nåede i mål.



- Det kan blive en lignende model, hvis vi kan finde en partner, der vil investere i udviklingen af Livatag.



- Det ville være meget positivt, men vi vil ikke selv investere flere af vores egne penge i programmet, da vi ser mere værdi i Beleodaq og Asidna, siger Judith Greciet.



Gennem en kapitalforhøjelse på 15 mio. euro og en spareøvelse tidligere i år regner Onxeo med at have midler til at fortsætte sine udviklingsprogrammer frem til starten af 2020.



Onxeo-aktien faldt omkring 50 pct. efter offentliggørelsen af Livatag-studiet 11. september. I år er aktien samlet faldet 57 pct., hvilket værdisætter selskabet til 403 mio. kr.



/ritzau/FINANS