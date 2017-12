Dennis Bang Albretsen, der for nuværende er kommerciel direktør i Dalhoff Larsen og & Hornemann, overtager rollen som administrerende direktør i trævarekoncernen.



Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.



Dennis Bang Albretsen, der har været i selskabet siden 1998, vil fortsat varetage de opgaver, han har som kommerciel direktør, når han sætter sig i direktørstolen.



- Vi er i en fase, hvor det handler om at transformere virksomheden. Bestyrelsen ønsker, at ledelse og organisation eksekverer hurtigt på alle parametre og sikrer øget konkurrenceevne, vækst og lønsomhed og dermed værdiskabelse for aktionærerne.



- Dennis Bang Albretsen er en erfaren købmand, der ved, hvordan man driver en moderne grossistvirksomhed. Vi kender Dennis som en åben og moderne leder, der eksekverer målrettet i samarbejde med kolleger og medarbejdere.



- Dennis har "hands on" og vil kunne bidrage betydeligt til at forny virksomheden, så den bliver mere resultatorienteret med kunderne i fokus, siger bestyrelsesformand Carsten Lønfeldt i en pressemeddelelse.



Det blev allerede i oktober offentliggjort, at den nuværende administrerende direktør, Michael Bühlmann, fratræder ved årsskiftet.



/ritzau/FINANS