Bestyrelsen for Skako har ansat Peter Thomsen som ny finansdirektør.



Peter Thomsen er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus og var fra 1994 til 2001 ansat hos Lundbeck i Danmark og Italien som direktionsassistent, inden for finans. Siden 2001 har Peter Thomsen været ansat i schweiziske Ascom Group i finansdirektør-funktioner i regionale enheder.



"Vi har i bestyrelsen i Skako søgt en ny CFO profil, som også har stærke internationale og forretningsmæssige kompetencer."

"Peter har igennem sin karriere demonstreret, at han ikke blot kan sit regnskabsmæssige og finansielle håndværk, men også kan agere som værdiskabende samarbejdspartner med den øvrige ledelse omkring forretningsudvikling, strategi og M&A," siger bestyrelsesformand i Skako Jens Wittrup Willumsen i en meddelelse.



Den nuværende finansdirektør Jakob Have fratræder 31. marts næste år. Peter Thomsen overtager finansdirektør-rollen fra 1. april, men vil være tilknyttet SKAKO fra 1. februar 2018.



Ledelsen udgøres fra 1. april af Skakos nye finansdirektør, Peter Thomsen, adm. direktør i Skako Concrete Søren Pedersen, samt Lionel Girieud, adm. direktør i Skako Vibration.



/ritzau/FINANS