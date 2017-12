Vestas får to små PTC-ordrer i USA

Vestas har torsdag fået to nye ordrer på vindmølledele til USA, der gør kunderne i stand til at kvalificere sig til PTC-støtte. Der er dog fra i år kun adgang til 80 pct. af PTC-støtten, da den amerikanske støtteordning er under nedtrapning. Første bestilling omfatter mølledele fra 2 MW-platformen på i alt 20 MW, mens den anden ordre er på 28 MW fordelt på komponenter fra Vestas' møller i 4 MW-platformen, skriver vindmølleselskabet.På anmodning fra kunderne oplyses hverken deres navn eller projekternes, men de vil være i stand til at bruge møllekomponenterne på en eller flere fremtidige vindparker.Inklusive disse to ordrer, som følger en lignende på 32 MW onsdag og flere andre regulære ordrer de seneste dage, har Vestas i år annonceret kontrakter på 9344 megawatt./ritzau/FINANS