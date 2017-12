Siemens Gamesa får dansk ordre i Italien

Spansk-tyske Siemens Gamesa har fået to ordrer på vindmøller til Syditalien.Den ene bestilling har dansk islæt, idet det er European Energy, med base i Søborg, der har bestilt 13 SWT-møller med en samlet kapacitet på 39 megawatt (MW) til et projekt nær landsbyen Tolve tæt på Potenza. Derudover har en unavngiven kunde, der kun omtales som en førende global spiller inden for vedvarende energi, bestilt ti G97-møller på i alt 20 MW til et projekt i Capoiazzo på den anden side af Potenza.Møllerne ventes leveret i tredje kvartal af 2018./ritzau/FINANS