Et datterselskab til det kinesiske konglomerat China State Construction Engineering, der er verdens største børsnoterede byggeentreprenør, er blevet sagsøgt i USA. Den kinesiske byggegigant har angiveligt udskudt byggeriet af et nyt kasino og hotel til 3,5 mia. dollar på Bahamas i flere år, mens den har opkrævet flere millioner dollar i gebyrer.



Det såkaldte Baha Mar resort skulle have haft 2200 værelser, egen strand, golfbane og tilført omkring 12 pct. til øens bruttonationalprodukt.



Det skriver Financial Times.



Det er ikke hver dag, at et magtfuldt kinesisk selskab bliver stillet for retten i USA af en byggematador fra Armenien.



Sarkis Izmirlian, som står bag BML Properties, der er initiativtager til projektet, har siden 2005 kæmpet med China Construction America (CCA) og kræver nu 2,25 mia. dollar i kompensation for svindel.



Han anklager selskabet for at forsinke det storstilede byggeprojekt og for at sabotere processen ved at udlåne maskineri og medarbejdere til et konkurrerende hotel i nærheden af Nassau.



Da CCA gik konkurs i 2015 kollapsede drømmene midlertidigt om en stor turistmagnet på Bahamas, der fik S&P til at sænke sin kreditvurdering af Bahamas.



En retssag stopper dog ikke China State Construction Engineering, der i år har investeret i flere bygninger på Manhattan, et stort stadium i North Carolina samt købt Afrikas højeste bygning i Nairobi.



/ritzau/FINANS