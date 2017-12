Europæiske selskaber advarer mod USA's skattereform

Shell og Barclays er blandt de store europæiske selskaber, der har advaret sine investorer om mulige økonomiske tab, som følge af USA's nye skattereform.



Storbanken Barclays forventer at lide et tab på omkring 1,3 mia. dollar, der sandsynligvis vil slukke for aktionærernes håb om store udbytteudbetalinger for regnskabsåret 2017.



Det skriver Financial Times.



Barclays har regnet på omkostningerne ved den nye såkaldte Base Erosion and Anti-Abuse Tax (Beat), der risikerer, at "formindske fordelene ved en skattereduktion betydeligt" for den britiske storbank.



"Der eksisterer usikkerhed om den praktiske og tekniske anvendelse af skattereglerne, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt præcist at vurdere, hvorvidt Beat vil have en betydning, og i så fald hvilken betydning den vil have for Barclays," skriver storbanken i en meddelelse ifølge Financial Times.



Shell vurderer, at de nye skatteregler vil koste selskabet omkring 2-2,5 mia. dollar i fjerde kvartal på grund af en reduktion i værdien af Shells udskudte skatteaktiver, som følge af at selskabsskatterne skæres fra 35 pct. til 21 pct.



På trods af den økonomiske tilbagegang ser begge multinationale selskaber dog den amerikanske skattepolitik som gavnlig på den lange bane.



/ritzau/FINANS