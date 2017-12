Coloplast-CEO: Vi har god kapacitet til opkøb - men vil vokse organisk

Relateret indhold Aktieordbog

I starten af november flagede Coloplast for, at opkøb muligvis ville blive en større del af forretningen end tidligere, og allerede knap to måneder efter fik den danske medicokoncern et nyt selskab ind i folden.



Mandag i sidste uge annoncerede koncernen nemlig, at den havde købt den franske distributør SAS Lilial for et kontant beløb på 35,5 mio. euro, svarende til cirka 264 mio. kr.



Dermed gik Coloplast også ind på det franske home care-marked, hvor sygeplejersker besøger patienterne privat og dermed er i direkte kontakt med brugerne. I øjeblikket har medicokoncernen home care-selskaber i Tyskland, Storbritannien, Frankrig og USA, men der er ikke konkrete planer om et yderligere opkøb inden for den nærmeste fremtid.



"Vi ved, hvad der sker i segmentet, fordi vi er så godt integrerede efterhånden, men vi har ikke planlagt andre opkøb," siger Lars Rasmussen, administrerende direktør i Coloplast, til Ritzau Finans.



Udelukker ikke nyt opkøb



I forbindelse med årsregnskabet den 2. november i år løftede selskabet sløret for en ny strategi og nye langsigtede mål, der mindsker forventningen til indtjeningen og dermed giver plads til flere investeringer. Derfor vil topchefen heller ikke udelukke, at et nyt opkøb kan komme på bordet i løbet af de næste år.



"Vi sagde ret konkret, at vi i den nye guidance også ønskede at have plads til at lave mindre opkøb, som styrker vores position i forhold til patienterne, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke afvise, at der kommer et nyt opkøb, men der er ikke nogen konkrete planer om noget," siger Lars Rasmussen.



Direktøren fortæller, at et opkøbsemne skal have en stærk position i markedet, et stærkt renommé og næsten udelukkende beskæftige sig med de områder, som interesserer Coloplast, hvilket især inkluderer produkter til behandling af stomi og kontinens.



God kapacitet til køb



I forbindelse med den nye strategi skruede selskabet investeringsniveauet op til 2 pct. af omsætningen fra 1 pct., og dermed har medicokoncernen også flere penge til opkøb, hvis der skulle dukke noget interessant op.



"Vi har en ret god kapacitet til at lave opkøb, men vi er et selskab, der primært vokser ved organisk kraft, og det er ikke sådan, at vi skal være et selskab, der fremadrettet skal vokse ved at lave opkøb. Men der er god mulighed for, at vi kan lave mindre tilkøb, inden for den guidance vi har," siger Lars Rasmussen.



Analytikere har over for Ritzau Finans fremhævet, at home care-selskaberne i Europa oftest er landebaserede, da markederne blandt andet er reguleret forskelligt af de nationale myndigheder. Samtidig er der et hav af distributører på markederne, men Coloplast har ikke tænkt sig at give sig i kast med en hel masse opkøb af den type selskaber.



"Man kan måske tænke, at der er en uendelig mængde af den her type selskaber, som vi kan købe op, men det er slet ikke sådan, vi ser på det. Vi køber en struktur, som passer inden for det her segment, og den struktur vil vi bygge videre på."



"Vi kigger ikke på, om vi skal købe en masse andre selskaber i de samme lande. Det er primært for at få adgangen til patientgrupper og langt bedre mulighed for at indgå i dialog med de myndigheder, der strukturerer og planlægger tilskudssystemerne," siger Lars Rasmussen.



Direkte kontakt til kunder



I forbindelse med købet af SAS Lilial, der distribuerer medicinaludstyr i hele Frankrig - heriblandt katetre og stomiprodukter, understregede Lars Rasmussen, at opkøbet skete som et led i Coloplasts nye strategi.



Selskaber af den type har ofte lave marginer, og dermed kan de være med til at trykke medicokoncernens ellers høje indtjeningsevne. Alligevel mener topchefen, at det giver mening også at fokusere på home care-selskaberne, der blandt andet er med til at supplere Coloplasts digitale satsning om at komme tættere på kunderne, Coloplast Care.



"Nu har vi en kanal, hvor vi kan betjene kunderne direkte i deres hjem med produkter. Vi gør den digitale kanal, som vi har opbygget, fysisk også. Det er et skridt tættere på de franske kunder, og det giver en større indsigt i de problemer og udfordringer, som folk har til daglig."



"Det giver os også en plads ved bordet under forhandlingerne med dem, som betaler sundhedsydelserne i Frankrig. Det er typisk home care-selskaberne, der indkræver betaling direkte fra myndighederne, og dermed har vi nu en adgang, som man normalt ikke har som producent," siger Lars Rasmussen.



På baggrund af opkøbet opjusterede Coloplast sin vækstprognose for regnskabsåret 2017/18, så den nu lyder på 6-7 pct. i danske kr. mod tidligere 5-6 pct. Den organiske vækstprognose på 7 pct. fastholdes, og det samme gælder den forventede driftsmargin, EBIT, på 31-32 pct. i faste valutakurser og omkring 31 pct. målt i danske kr.



