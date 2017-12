Teleselskabet Telia er onsdag aften tilsyneladende ramt af et større nedbrud.



Det skriver BT.



Adskillige kunder fortæller i opslag på selskabets facebookside, at de har mistet deres internetforbindelse.



I en kommentar lagt på Facebook ved 20-tiden bekræfter Telia nedbruddet.



- Vi har desværre et mere omfattende nedbrud i øjeblikket, men vores teknikere er på sagen, og vi håber på at det bliver løst hurtigt muligt, skriver en medarbejder under navnet Cosima.



Telia er Danmarks tredjestørste teleselskab og har 1,49 millioner kunder i Danmark.



/ritzau/