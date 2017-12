Easyjet ser passagerantal stige til omkring 90 mio. i 2018

Flyselskabet Easyjet, der har overtaget dele af konkursramte Air Berlin, venter i 2018 at øge passagerantallet til omkring 90 mio. fra 80 mio. i år.Det oplyser selskabet ifølge Bloomberg News.Endvidere fortæller Easyjet, at det fra 5. januar starter de første flyvninger fra tidligere Air Berlins base Tegel, mens det åbner en base i franske Bordeaux i marts.Fra Tegel vil Easyjet tilbyde indenrigsruter til Düsseldorf, Frankfurt, München og Stuttgart, mens lavprisselskabets kunder herfra også vil kunne flyve til 15 internationale destinationer.Samtidig planlægger selskabet at tilbyde flere ruter i sommersæsonen.Det britiske selskab meddelte i slutningen af oktober, at det havde lagt et bud ind på dele af Air Berlins forretning i lufthavnen Tegel.Aktien i Easyjet ligger på børsen i London onsdag 0,6 pct. lavere i 1437 pence. Den kurs værdisætter selskabet til 5,7 mia. pund./ritzau/FINANS