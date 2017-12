FLS-rivaler ser negativ påvirkning fra skattereform i USA

Finske Metso og Outotec, der ligesom FLSmidth leverer udstyr til mineindustrien, har regnet på konsekvenserne af skattereformen i USA og estimerer en udgift som følge af ændringerne på op til 10 mio. euro.



Det relaterer sig til værdien af udskudte skatteaktiver, der mindskes, som følge af at selskabsskatterne reduceres fra 35 pct. til 21 pct.



"Ifølge en foreløbig analyse vil ændringen medføre en skatteudgift på maksimum 10 mio. euro, som Outotec vil trække fra i regnskabet for fjerde kvartal i henhold til regnskabspraksis for sit udskudte skatteaktiv relateret til skattefordringer fra USA," skriver Outotec i en meddelelse.



Den mindre værdi af det udskudte skatteaktiv påvirker hverken Outotecs eller Metsos pengestrømme eller finansielle forventninger for 2017.



For begge selskaber gælder det desuden, at udsigterne ikke er ændret for, hvornår det udskudte skatteaktiv ventes at blive anvendt.



Ved udgangen af september 2017 havde Outotec regnskabsmæssigt bogført udskudte skatteaktiver for 107,1 mio. euro.



/ritzau/FINANS