Vestas får ordre på 118 MW i Mexico

Vestas skal levere vindmøllerne til en vindpark i Mexico på 118 megawatt (MW).



Parken, der får navnet Vicente Guerrero, placeres i delstaten Tamaulipas og vil bestå af 33 Vestas V136-3,45 MW-møller, hvoraf de 27 optimeres til at kunne yde 3,6 MW hver.



Kunden er Compañia Eólica Vicent Guerrero, som også har hyret Vestas til at stå for vedligeholdelse af parken i 20 år med en AOM 4000-aftale, Vestas' næstdyreste.



Møllerne ventes installeret med start i tredje kvartal af 2018, så parken står helt færdig i første kvartal af 2019.



/ritzau/FINANS