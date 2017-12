Amerikansk fond går under grænse for sats på Pandora-kursfald

Amerikanske Maverick Capitals sats på kursfald i Pandora er nu gået under en særlig grænse igen.



Hedgefonden fra Texas har nu en shortposition på mindre end 0,5 pct. af det danske smykkeselskab. Det fremgår af en indberetning til Finanstilsynet.



Maverick har været en af de mange udenlandske kapital- og hedgefonde, der i 2017 har satset penge på kursfald i Pandora-aktien via såkaldt shortselling.



I begyndelsen af november havde Maverick Capital en shortposition i Pandora på 1,31 pct., men den er siden over flere omgange blevet reduceret gradvist, og kort før jul faldt den til 0,48 pct., viser indberetningen.



Mavericks shortposition er dermed nede på under 0,5 pct., hvilket er grænsen for, hvornår en shortsælger behøver at informere de danske myndigheder.



Der er dog fortsat store aktive sats på yderligere Pandora-nedtur på børsen. AQR Capital Management og Coatue Management har således senest oplyst om shortpositioner på henholdsvis 1,99 pct. og 2,83 pct. af aktierne i Pandora.



Når man "shorter" - eller går kort i - en aktie, låner man den af en anden aktionær for at sælge den på børsen i håb om at kunne købe den billigere tilbage senere grundet kursfald. På den måde kan man tjene differencen - minus et gebyr for at låne aktien samt eventuel kurtage.



Og netop den øvelse har Pandora i høj grad været udsat for gennem 2017, hvor aktiekursen har haft det svært grundet historier om vanskeligheder med salget på især det amerikanske marked.



Det har spændt ben for aktien, der er den klart mest faldende blandt de store danske akter i år med et dyk på 24 pct. - når man tager højde for udbytte - siden nytår.



Alle shortpositioner på mere end 0,5 pct. af en dansk aktie skal indberettes til Finanstilsynet, og fondene er også forpligtet til at oplyse, når de krydser grænser på yderligere 0,1 pct. over det niveau.



/ritzau/FINANS