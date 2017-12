Carnegie afslutter stabiliseringsperiode for dansk køkkenaktie

Relateret indhold Tilføj søgeagent TCM Group Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer TCM Group

Efter at have ageret stabiliseringsagent for TCM Group i forbindelse med køkkenselskabets børsnotering 24. november er stabiliseringsperioden nu afsluttet for Carnegie.



Henover stabiliseringsperioden har Carnegie købt godt og vel 768.000 aktier i TCM Group. Det svarer til omkring 73 pct. af investeringsbankens samlede støttemandat på 1.050.000 aktier.



Det meddelte Carnegie i en meddelelse til fondsbørsen fredag 22. december.



For resten af støttemandatet, lidt over 282.000 aktier, har Carnegie dermed udnyttet overallokeringsretten. Dermed kommer det samlede antal af solgte aktier i TCM's udbud op på 7,28 mio., svarende til et bruttoprovenu på 713,6 mio. kr. til storaktionæren, kapitalfonden IK.



TCM Group lukkede fredag før jul i 98 kr. per aktie, hvilket er det samme som noteringskursen for køkkenselskabet.



/ritzau/FINANS