Oncology Venture tager forsøg med kræftmedicin videre til anden runde

Det danske biotekfirma, Oncology Venture, der er børsnoteret i Sverige, tager nu en af deres kræftpræparater videre til forsøg i fase II i de kliniske forsøg.



Der er tale om et præparat til prostatakræft, som nu røger i fase II forsøg.



Fase II er mellemstadiet inden de helt store forsøg i fase III. I forsøget for fase II vil der være mellem 12 og 27 patienter involveret.



Der er tale om præparatet Irofulven, som Lægemiddelstyrelsen og Danmarks videnskabsetiske komité har givet grønt lys til et fase 2-forsøg med.



Der er dog tale om en betinget godkendelse som 'personlig medicin', hvor der skal gå en gentest forud for behandling.



Præparatet er nemlig tidligere forsøgt godkendt, men hvor responsraten var for lav til godkendelse.



Bag Oncology Venture står Peter Buhl Jensen, der har over 20 år bag sig i biotek-industrien. Han tog skridtet fra afdelingslæge på Rigshospitalet til at stifte Topotarget, hvor han var i 12 år.