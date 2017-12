Maersk Oil giver stor byggekontrakt for Tyra til amerikanere

En af de første kontrakter på genopbygningen af Tyra-feltet er blevet uddelt.



McDermott International, der har base i Houston, skal levere isenkram til det store gasfelt i Nordsøen, der snart skal i gang med en omfattende rekonstruktion.



Aftalen, som er tildelt af Maersk Oil og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC), har en værdi på mellem 500 og 750 mio. dollar (3,1 til 4,7 mia. kr.) ifølge en pressemeddelelse fra McDermott.



McDermott bygger syv forskellige platforme, seks broer og seks fundamentudvidelser - udstyr, der i alt kommer til at veje 29.000 ton.



Udstyret bygges i Indonesien og sejles til Nordsøen i 2020 og 2021.



Planerne om at genopbygge og udbygge Tyra, som er plaget af en usikker og synkende havbund efter flere årtiers gasproduktion, er blevet færdiggjort i løbet af 2017, efter at det lykkedes at få mere lempelige skatteregler fra den danske regering.



DUC-partnerne er blevet enige om at lægge 21 mia. kr. i den største investering i den danske del af Nordsøen nogensinde. Beløbet fordeler sig på 17 mia. kr. for at modificere de eksisterende anlæg og bygge nye, mens der skal bruges 4 mia. kr. på at fjerne og skrotte udstyr, har Maersk Oil tidligere oplyst.



Med de nye investeringer er feltet sikret endnu 25 års levetid og en produktion af op mod 200 mio. tønder olieækvivalenter, fordelt på to tredjedele gas og en tredjedel olie.



Genopbygningen betyder, at Tyra lukkes ned fra november 2019 frem til sommeren 2022, hvilket også stopper gasproduktionen fra de tilsluttede felter.



DUC er ejet 36,8 pct. af Shell, 31,2 pct. af Maersk Oil, 12 pct. af Chevron og 20 pct. af statsejede Nordsøfonden.



Maersk Oil er en del af A.P. Møller-Mærsk, men på vej til at blive overtaget af franske Total. Det forventes at ske i første kvartal af 2018.



/ritzau/FINANS