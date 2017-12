Mærsk: Lille containerpartner vil op i den største skibsklasse

Relateret indhold Artikler

Ambitionerne er høje hos sydkoreanske Hyundai Merchant Marine (HMM), som er sluppet ud på den anden side af en voldsom krise i 2016 og nu ser fremad og opad.



I hvert fald har rederiet, som for tiden er verdens trettendestørste, planer om at lægge store skibsordrer. På et salgsmøde tidligere på ugen fortalte topchef C.K. Yoo, at HMM rederiet vil bestille skibe med kapacitet på 22.000 tyvefodscontainere (TEU) - en tangering af verdens for tiden største skibsordrer lagt af storspillere som MSC og CMA CGM tidligere i 2017.



Netop MSC - og danske Maersk Line - er HMM for tiden partner med i 2M-alliancen, men det er sandsynligt, at rederiet vil gå efter at komme med i det rivaliserende samarbejde The Alliance med rederier som Hapag-Lloyd, Yang Ming og de tre japanske, siger analytiker Tan Hua Joo fra Alphaliner til shippingavisen Lloyd's List.



HMM vil samtidig op på en størrelse på mere end 1 mio. TEU i skibskapacitet - næsten en tredobling af rederiets nuværende størrelse - rapporterer Lloyd's List.



Den slags ambitioner kan ifølge flere analytikere være problematisk for branchen, der de senere år har døjet med overkapacitet og en ond cirkel af nye større og større skibsbestillinger, som de forskellige rederier lægger for at kunne følge med hinanden.



Maersk Lines største containerskibe er fra den nye Triple E-serie, hvor hvert skib har en kapacitet på lidt over 20.500 TEU, mens verdens største for tiden er OOCL Hong Kong og dets søsterskibe, der hver kan flytte godt 21.400 TEU.



