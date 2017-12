Vind: Brasiliansk auktion kastede knap 1400 MW af sig

Onsdagens auktion over nye energiprojekter i Brasilien kastede i alt 1387 megawatt (MW) vindenergi af sig, svarende til lidt over en tredjedel af den samlede tildelte projektmængde, som også talte kraftværker baseret på naturgas, biomasse og vandkraft.



Det skriver blandt andre Bloomberg News og Recharge.



De store vindere var Enel med 618 MW, et Iberdrola-joint venture med 281 MW og EDP med 219 MW. De har nu indtil januar 2023 til at opføre projekterne, hvorfra strømmen bliver solgt til en snitpris på 98,62 reais (187,60 kr.) per megawatt-time - et rekordtlavt niveau for vindenergi i landet.



Auktionen var den første storstilede for vindenergi i to år og var i forvejen udset til at være nøglen til at bryde en længerevarende ordretørke for leverandører til vindmølleindustrien, herunder danske Vestas.



De sidste auktioner i Brasilien fandt sted i 2015, og den lange periode uden nye aftaler skal ses i lyset af landets svækkede økonomi og den efterfølgende lave energiefterspørgsel.



Set i det lys var der en "rimelig" efterspørgsel på vindenergi på auktionen, udtaler Elbia Gannoum, chef for vindmøllebranchens lobbygruppe i Brasilien, til Bloomberg News.



Enel har allerede annonceret, at selskabet vil opføre den 510 MW store Lagoa do Barro vindfarm samt Morro do Chapéu II på 78 MW. Derudover vil selskabet udvide sin 180 MW store Delfina-vindfarm, drevet af Vestas-vindmøller, med yderligere 30 MW.



Tynde ordrebøger



I 2016 blev der i Brasilien tilsluttet mere end 2,5 gigawatt ny vindenergikapacitet, og projekttildelingerne frem til og med 2015 sikrede en vis udbygning i 2017 og 2018, men i løbet af 2018 bliver de tidligere indgående kontrakter eksekveret, og ordrebogen hos producenterne vil tørre ud.



"Brasilien gennemlever en meget hård periode makroøkonomisk, hvilket påvirker ikke kun vores, men også alle andre industrier," sagde Vestas-chef Anders Runevad i august om situationen.



Vestas fik tirsdag en ordre på 53 MW til Brasilien, stammende fra en auktion i 2014, men før det annoncerede selskabet senest ordrer til Brasilien i 2016, og det har eksekveret på ordrebogen i 2017, hvor det frem til udgangen af september har leveret 328 megawatt efter samlede leverancer i hele 2016 på 182 megawatt.



Næste auktion over vedvarende energi er planlagt til april 2018, og den brasilianske regering regner med at nå to mere omgange i løbet af det år.



/ritzau/FINANS