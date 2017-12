Ørsteds USA-boss: "De vil se priser, som vil få skubbet industrien i gang herovre"

Energiselskabet Ørsted har sammen med amerikanske Eversource afgivet et officielt bud på, hvordan Bay State Wind-projektet i staten Massachusetts kan opføres.



Og Ørsteds amerikanske chef lægger ikke skjul på, at det her er projektet, der skal kickstarte Ørsteds USA-eventyr.



"Det her projekt betyder utroligt meget for Ørsted. Vi vil rigtig gerne vinde den her, og komme godt i gang," siger Thomas Brostrøm, der har arbejdet på projektet i to et halvt år, siden han som Ørsteds (dengang Dong) første mand kom til USA.



Buddet er et svar på en såkaldt RFP - Request For Proposals - hvor Ørsted er i konkurrence med to andre projekter. Der findes efter planen en vinder af udbuddet i foråret 2018.



Andre danskere i spil



Men selvom de to andre konkurrenter, Vineyard Wind og Deepwater Wind, har udenlandske navne, så Vineyard Wind, faktisk et samarbejde med Dansk Copenhagen Infrastructure Partners' vindforretning, COP.



Siden 2014 har Ørsted øjnet muligheden for at skabe et nyt marked for havvind i USA.



Sagen er nemlig, at på hjemmebanen i Nordeuropa er Dong ved at ramme muren i forhold til udbygning af havvind. Udbygningen af havvind er i store træk sket i Nordeuropa. Og Dong selv står for 29 pct. af al installeret havvind.



På de mest modne markeder på denne hjemmebane i Nordeuropa har man derfor stadig mindre albuerum. Der er så meget kapacitet installeret, at når vinden blæser, ryger priserne i bund. Det sker i Tyskland og Danmark.



Sats strategisk vigtigt



Derfor er det af strategisk vigtighed for Ørsted, at det amerikanske marked opbygges i takt med at der bliver stadigt mere trængt i Nordeuropa.



"Med de omkostningsforbedringer, der er sket inden for havvind, der er det rigtige tidspunkt at gøre den her industri global. Der satser vi hårdt på Nordamerika," siger Thomas Brostrøm.



Ørsted har sammen med sin partner i projektet, Eversource, har lagt bud på to modeller. De kan enten udbygge vindparker på 4000 eller 800 megawatt.



Det ventes at projektet i sin helhed kan nå op på 2000 megawatt.



Konkurrencen om at komme først i USA er dog stor.



Lave priser forventes



"Vi skal være ret skarpe og det synes vi også vi har også været her på de bud på vi har lagt," siger Ørsteds USA-chef, der dog ikke vil røbe prisniveauet for buddene.



"Det er klart, at alle herovre har set, hvordan priserne er faldet i Europa, og man vil derfor kigge på hvordan prisspillet er herovre. Jeg kan ikke sige så meget om prisen lige nu. Men Det er klart at man kan bruge den samme teknologi. Europa har banet vejen og det udnytter vi selvfølgelig."



For Ørsted er håbet nu, at projektet i Massachusett kan bane vejen for andre projekter i USA. Thomas Brostrøm henviser til en ny redegørelse, der viser, at potentialet for havvind er seks gange, hvad der er blevet bygget i Europa. Det ville angiveligt kunne ske inden 2050.



"Vi forventer da, at de vil se priser, som vil få skubbet industrien i gang herovre. Og for os er det derfor utroligt vigtigt, at vi får leveret det her projekt godt og sikkert," siger Thomas Brostrøm.



Ørsted har i dag rundt regnet 25 mand på selskabets kontor i Boston. Ud over Massachusett, så har man rettigheder til et projekt ud for New Jersey og et partnerskab i Virginia. Desuden er der netop kommet et udviklingsprojekt til i Canada.



Ørsted bestyrelsesformand har tidligere til Børsen udtalt om ambitionerne i USA, at det er Ørsteds "aspiration af være dominerende på vores nye markeder - herunder USA," sagde Thomas Thune Andersen til Børsen.