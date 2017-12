Ørsted og partner afgiver bud på stort amerikansk vindprojekt

Relateret indhold Tilføj søgeagent Dong Energy Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Dong Energy

Energiselskabet Ørsted har sammen med amerikanske Eversource afgivet et officielt bud på, hvordan Bay State Wind-projektet i staten Massachusetts kan opføres.



Buddet er et svar på en såkaldt RFP - Request For Proposals - fra de lokale myndigheder, hvor Bay State Wind-projektet er i konkurrence med to andre projekter. Der findes efter planen en vinder af udbuddet i foråret 2018.



Ørsted, der tidligere var kendt som Dong Energy, indledte i 2015 sit indtog på det amerikanske marked for havvindmøller.



I april det år sikrede det danske selskab sig udviklingsrettighederne til området, hvor Bay State-projektet efter planen skal udvikles, og i december sidste år solgte Ørsted halvdelen af Bay State Wind til Eversource, som har gode kompetencer inden for transmission af strøm.



Inkluderet i buddet til myndighederne er flere detaljer om projektet, som Ørsted og Eversource venter vil kunne skabe 1200 nye arbejdspladser i konstruktionsfasen, mens der ventes 10.800 direkte og indirekte arbejdspladser som følge af projektet i hele dets levetid.



Projektet, der kan blive på op til 2000 megawatt (MW), vil kunne forsyne 500.000 hjem med strøm.



- Bay State Wind er den mest erfarne og pålidelige partner, Massachusetts kan få i forhold til at realisere delstatens ambitioner om at blive omdrejningspunktet for udvikling af havvind i Nordamerika.



- Partnerskabet mellem Ørsted og Eversource kombinerer lokal erfaring, international ekspertise og stor finansiel styrke. Denne teknologisk avancerede havvindmøllepark vil sikre forbrugerne gode energipriser og gøre en forskel for miljø og lokalsamfund, siger Thomas Brostrøm, der er chef for Ørsteds amerikanske aktiviteter, i en meddelelse fra selskabet.



Netop Thomas Brostrøm har været chef for Dongs aktiviteter i Nordamerika, siden selskabet begyndte sit indtog på kontinentet i 2015. Det skete dengang med åbningen af et kontor i Boston - hovedstaden i Massachusetts - som i dag har omtrent 20 ansatte.



Ud over projektrettighederne i Massachusetts har Ørsted også rettigheder til et område ud for New Jerseys kyst - et projekt kaldet Ocean Wind, som ventes at kunne få en kapacitet på op til 1000 MW.



/ritzau/FINANS