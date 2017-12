Norden/Bimco: Tørlastbranchen kan stå foran pænt 2018

Rederiet Norden og de øvrige aktører i tørlastbranchen kigger ind i et fornuftigt 2018, hvor der kommer det laveste antal nye skibe på havet siden 1999.



Der er samtidig udsigt til, at efterspørgslen overgår udbuddet, og det er positivt for rederiernes mulighed for at skabe overskud næste år, vurderer den maritime brancheorganisation Bimco.



Markedet har i 2017 nydt godt af Kinas stigende import af kul og jernmalm, og det har betydet, at flere tørlastrederier har præsteret overskud i særligt anden halvdel af 2017.



- Hvis der kommer en lignende vækst i efterspørgslen i 2018 - omkring 5 pct. - vil tørlastbranchen kunne levere overskud for hele året, skriver Peter Sand, der er chefanalytiker for Bimco, i en analyse.



Bimco advarer dog om, at der allerede i 2019 kan opstå problemer, hvis rederierne ikke er opmærksom på den skrøbelige balance på markedet.



- Vi gør opmærksom på, at 2018 måske ikke bliver lige så stærkt som 2017, og at overskuddene måske ikke varer ved indtil 2019, hvis den nuværende bedring i markedet ikke håndteres med omhu, siger Peter Sand.



Han henviser til, at rederierne kun i begrænset omfang tager gamle skibe ud af deres flåder, hvilket risikerer at få udbuddet til at overgå efterspørgslen.



- Desværre er der svagere aktivitet inden for skrotning, og tørlastflåden bliver ved med at stige, hvilket kan forhindre forbedringen af markedet, siger Peter Sand.



Set med danske briller venter rederiet Norden i år et resultat - justeret for gevinster eller tab på skibe - på minus 10 mio. dollar til plus 30 mio. dollar.



/ritzau/FINANS