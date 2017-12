Vestas skifter chef for sydeuropæisk division

Vestas skifter ud i chefrækkerne. Denne gang er det i den sydeuropæiske salgsorganisation, Vestas Mediterranean, som også har ansvar for Latinamerika og en række lande i Afrika, som skal have ny chef.



Eduardo Medina er den nye chef for kontoret, der har adresse i Madrid. Han afløser Marco Graziano, der kom til i efteråret 2013.



Eduardo Medina har en fortid hos Acciona, General Electric, Enron og senest hos Sunpower, oplyser Vestas i en meddelelse.



Tidligere i december annoncerede Vestas sammenlægningen af de nord- og centraleuropæiske salgsorganisationer.



/ritzau/FINANS