Japanere sælger andel i kinesisk bryggeri med stor rabat

Den japanske bryggerigigant Asahi har solgt sin andel af det store kinesiske bryggeri Tsingtao.



Det skriver Bloomberg News.



Carlsberg blev i februar af blandt andet Bloomberg nævnt som mulig køber, men det blev Hongkong-selskabet Fosun, der løb med selskabet. Fosun har interesser i blandt andet detailhandel, mineselskaber, finansielle selskaber, ejendomsudvikling og medicin-produktion.



Salget sker til 27,22 hongkongdollar per aktie, hvilket svarer til en rabat på 32 pct. i forhold til onsdagens slutkurs i Hongkong på 40 hongkong-dollar.



Størstedelen af Asahis aktiepost på knap 20 pct. sælges til Fosun for 847 mio. dollar (5,5 mia. kr.). En mindre del - 27 mio. aktier - sælges tilbage til Tsingtao for 735 mio. hongkong-dollar (590 mio. kr.)



/ritzau/FINANS