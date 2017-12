Afgrunden nærmer sig med hastige skridt for skandaleramt møbelkæde

Det skandaleramte møbelselskab Steinhoff International har onsdag ramt et nyt lavpunkt på børsen, efter at selskabet nu også er blevet rodet ind i et søgsmål i Tyskland, hvor en stribe investorer kræver betaling for den store regnskabsskandale, som over den seneste måned har kostet godt 90 pct. på aktiekursen.Onsdag falder aktien Steinhoff International, der har sin hovednotering i Frankfurt i Tyskland, med 28,5 pct. til 0,33 euro. Det er det laveste niveau nogensinde, og siden indgangen til december er aktien faldet med 90,4 pct.Det enorme aktiefald har sendt markedsværdien af Steinhoff ned i omtrent 1,4 mia. euro ved onsdagens kursniveau.Steinhoffs vanskeligheder begyndte, da selskabet i begyndelsen af december meddelte, at det havde opdaget rod i regnskaberne. Samtidig trak den daværende topchef, Markus Jooste, sig med øjeblikkelig virkning, og siden har også hans afløser forladt Steinhoff som følge af skandalen.Dermed har selskabet netop valgt sin tredje direktør på bare en måned. Tirsdag meddelte selskabet så, at flere af dets bankforbindelser er begyndt at trække følehornene til sig, hvorfor en genrejsning ser mere end vanskelig ud.Detaljerne om skandalen er sparsomme, men den kædes sammen med en efterforskning af selskabet i Tyskland, hvor det mistænkes, at interne transaktioner for et større milliardbeløb er opgjort som salg.Det kan have pumpet værdien af selskabets aktiver i vejret med omkring 44 mia. kr.Steinhoff International ejer kæder som Poundland, Conforama og Matress Firm og har butikker i mere end 30 lande på verdensplan./ritzau/FINANS