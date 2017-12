SAS' nye irske datterselskab går på vingerne onsdag

Efter et tilløb, der blev lidt længere ned planlagt, går Scandinavian Airlines Ireland i luften onsdag.



Ifølge insideflyer.dk er den første afgang med SAS' nye datterselskab planlagt til at afgå fra Københavns Lufthavn klokken 12.00 med retning mod Londons Heathrow-lufthavn.



Oplysningen bekræftes af SAS' pressechef, Mariam Skovfoged.



- Der er en hel del ting, der skal falde på plads, når man stifter et nyt luftfartsselskab.



- Der har blandt andet været forsinkelse på leverancen af flyene, og senest har vi ventet på myndighedernes godkendelse. Den har vi fået nu, siger hun.



Oprindeligt var det meningen, at det nye selskab skulle begynde at flyve allerede 1. november.



Siden er datoen blevet skubbet et par gange på grund af de uforudsete forsinkelser.



/ritzau/