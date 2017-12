EU-Domstolen har talt: Uber er en transportvirksomhed

Opdateret 10.09 Uber skal reguleres som en transportvirksomhed og ikke som en digital serviceformidler.Det siger EU-Domstolen onsdag i en dom, der er et nederlag for Uber i Europa."Den tjenesteydelse, som Uber leverer, og hvorved personer sættes i forbindelse med ikke-erhvervsdrivende chauffører, udgør en tjenesteydelse på transportområdet," hedder det i en pressemeddelelse fra domstolen."Medlemslandene kan derfor fastsætte betingelserne for levering af denne tjenesteydelse," hedder det.Under retssagen har Uber argumenteret for, selskabet er en informationstjeneste.Hvis Uber havde fået ret, ville de være omfattet af EU's regler for fri udveksling af tjenesteydelser.Men sådan er det ikke. I stedet er Uber omfattet af de nationale regler, der regulerer taxakørsel i EU-landene, fremgår det af dommen.Sagen blev i 2014 rejst af sammenslutningen af taxachauffører i Barcelona.De mente, at Uber udførte ulovlig taxakørsel i Barcelona, fordi hverken selskabet eller chaufførerne havde de lovpligtige licenser og tilladelser.Uber siger i en reaktion på EU-dommen, at afgørelsen ikke vil ændre meget de fleste steder."Afgørelsen vil ikke ændre tingene i de fleste EU-lande, hvor vi allerede opererer under transportlovene," siger en talsmand for Uber i en skriftlig udtalelse.Talsmanden siger, at millioner af europæere stadig er forhindrede i at bruge Ubers app."Så vi vil fortsætte dialogen med byer over hele Europa," hedder det i udtalelsen."Det er den tilgang, vi vil tage, for at sikre, at alle kan få en pålidelig tur ved at trykke på en knap," siger talsmanden.