Genmab: Darzalex-salg steg yderligere i november

Relateret indhold Artikler

Salget af Genmabs kræftmiddel Darzalex steg en smule i USA på månedsbasis i november efter et pænt spring frem i oktober.



Tal fra analysehuset Symphony Health, som har estimeret salget til blandt andet hospitaler og lægeklinikker, indikerer, at Genmabs partner, Janssen, solgte Darzalex for 92,4 mio. dollar mod 90,6 mio. dollar i oktober.



Med til historien hører desuden, at november bød på lidt færre arbejdsdage, da amerikanerne fejrede veterans day og ikke mindst thanksgiving.



Med et samlet offentliggjort salg på 871 mio. dollar i årets første tre kvartaler skal Janssen hente en omsætning på 329 mio. dollar på verdensplan i fjerde kvartal for at nå midten af Genmabs prognose om et salg på 1,1 til 1,3 mia. dollar.



Til sammenligning var salget på 317 mio. dollar i tredje kvartal.



- Vi regner med yderligere vækst i salget i fjerde kvartal, og jeg tror, at vi ender i toppen af vores forventningsinterval, sagde Genmab-topchef Jan van de Winkel den 9. november til Ritzau Finans.



I tredje kvartal solgte Darzalex for 230 mio. dollar i USA. I de første to måneder af årets sidste kvartal er det foreløbigt blevet til en omsætning på det amerikanske marked på 183 mio. dollar ifølge Symphony Healths tal.



/ritzau/FINANS