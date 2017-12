Tidligere dansk Siemens Gamesa-chef skal lede Vattenfall-division

Relateret indhold Tilføj søgeagent Vattenfall

Danske Jacob Nørgaard Andersen, der tidligere har været chef for vindmølleproducenten Siemens Gamesas nordamerikanske division, tiltræder i det nye år som Head of Engineering i det svenske energiselskab Vattenfall.



Her skal han bidrage til at udvikle fremtidens havmølleparker for at styrke Vattenfalls position i markedet.



- For at vinde fremtidens udbud af havvind bliver det afgørende, hvor god man er til proaktivt at indtænke og drive udviklingen af morgendagens vindteknologier.



- Det har Vattenfall med succes gjort i forbindelse med Kriegers Flak og Vesterhavsparkerne, som vi vandt til rekordlave priser, siger Michael Simmelsgaard, 'Head of Offshore Wind' i Vattenfall og landechef i Danmark, i en pressemeddelelse.



Vattenfall har ligeledes ansat Mats Vikholm, der tidligere var Senior Vice President i Ørsted, til at lede en nyoprettet Windfarm Design-division.



Det svenske energiselskab skal bygge al planlagt havvind i Danmark frem mod 2022.



Selskabet lagde i november verdens største havmølleordre hos Siemens Gamesa på 113 møller til parkerne Krigers Flak, Vesterhav Syd og Nord.



/ritzau/FINANS