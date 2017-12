Mærsk sælger egyptisk boreselskab for 631 millioner

Maersk Drilling, Mærsk-koncernens boreselskab, har solgt sin halvdel af Egyptian Drilling Company.



Aktierne er solgt for 100 mio. dollar (631 mio. kr.) kontant til statsejede Egyptian General Petroleum Corporation, som i forvejen sad på de andre 50 pct. af aktierne.



Ejerandelen har været til salg siden 2013, hvor Maersk Drilling besluttede sig for at fokusere på sine kerneaktiviteter. Siden er også Drilling sat til salg, og da der ventes en aftale inden 12 måneder, regnes divisionen som ophørende i Mærsks regnskaber.



- Det handler vel om noget oprydning, inden Drilling selv får en anden ejer, siger analytiker i Jyske Bank Frans Høyer til Ritzau Finans.



Egyptian Drilling Company stammer helt tilbage fra 1976, hvor de to ejere oprettede det som et joint venture. Selskabet har boret efter olie i pyramidelandet - primært på landjorden.



Selskabet har 5000 ansatte, hvoraf 34 er direkte tilknyttet Maersk Drilling. Det danske selskab overvejer nu, hvad der skal ske med dem.



