Toyota-biler skal være elektriske i 2025

Bilproducenten Toyota meddeler, at alle Toyota-modeller vil blive produceret som elbiler inden 2025, da virksomheden vil reducere CO2-udledningen.



Det skriver The Daily Telegraph.



Bilproducenten solgte sidste år 10,2 mio. køretøjer. Som et led i den nye strategi vil virksomheden have et årligt salg på 5,5 mio. elektriske køretøjer i 2030, som enten har batteri eller hybridkraft systemer.



Vicepræsident for Toyota Shigeki Terashi meddeler, at selskabets nye elbiler først skal sælges i Kina, da Beijing-regeringen tilbyder en række tilskud til at fremme udviklingen af teknologien. Kina er også førende inden for salg af elbiler.



En "gradvis introduktion" af virksomhedens elbiler i Japan, Indien, USA og Europa forventes også, skriver The Daily Telegraph.



/ritzau/FINANS