Mærsk-investorer har tabt 37 mia. kr. efter frasalg af olien

Strategien om at fokusere kerneforretningen og frasælge olie- og gasaktiviteterne har foreløbig haft stik modsatte konsekvenser for aktionærerne i A.P. Møller-Mærsk og Ørsted, det tidligere Dong, skriver Finans.



Siden Maersk Oil blev solgt i august i år, har Mærsks investorer tabt 17 pct., svarende til 37 mia. kr., mens Ørsteds aktionærer er blevet 34 mia. kr. rigere svarende til en stigning på 23 pct.



"Aktiekursen reagerede i første omgang ret positivt, men i de seneste måneder har markederne reageret ret negativt, delvist på grund af bekymringer om hvor profitabiliteten skal komme fra fremadrettet," siger Michael Field, analytiker ved analysehuset Morningstar, om Mærsk-aktien til Finans.



Mærsk har efter et årtis kæmpe investeringer i at opbygge et bredt favnende shipping- og energikonglomerat vurderet, at fokus fremover skal ligge i en integreret logistik- og transportkoncern med verdens største containerrederi, Maersk Line, som omdrejningspunkt.



Men det har været op ad bakke for A.P. Møller-Mærsk siden salget af Maersk Oil. Kursfaldet skyldes både faldende fragtrater, et skuffende kvartalsregnskab, tabte markedsandele i Maersk Line samt stigende enhedsomkostninger.



Dertil kommer, at mange investorer endnu ikke er helt overbevist om, at Mærsk kan opnå bedre profitmarginer i det konkurrence-udsatte logistik- og fragtmarked, skriver mediet.



Omvendt har Ørsted har valgt at satse benhårdt på opstilling og drift af havvindmølleparker, der i de senere år har skabt store milliardværdier.



Selskabet har også været i vælten, hvor opmærksomheden især er rettet mod den fremtidige indtjening på vindkraft til havs, når statsstøtten forsvinder, og havvindmølleparker skal klare sig på markedsvilkår.