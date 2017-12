Komité giver Novos diabeteshåb vigtigt rygstød i Europa

Opdateret 13.38 Novo Nordisk har fået endnu en vigtig anbefaling af diabeteshåbet semaglutid. I starten af december blev det såkaldte GLP-1-middel godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder i USA under navnet Ozempic, og nu anbefaler en lægemiddelkomité under de europæiske sundhedsmyndigheder (EMA) lægemidlet godkendt på det europæiske marked til behandling af voksne med type 2-diabetes.Semaglutid skal som i USA først officielt godkendes, før midlet rammer markedet, men en positiv anbefaling fra lægemiddelkomitéen er et vigtigt skridt på vejen.Novo Nordisk skriver selv i en selskabsmeddelelse, at selskabet forventer den endelige godkendelse fra Europakommissionen i første kvartal af 2018.Komitéen (CHMP) fremhæver, at Ozempic bidrager bedre til vægtreduktion end sammenlignelige behandlinger, og at det reducerer risikoen for diabetisk nyresygdom i forhold til standardbehandlingen."Vi er meget begejstrede over den positive udtalelse om Ozempic til behandling af mennesker med type 2-diabetes i Europa, hvoraf mange til stadighed er på udkig efter nye og mere virkningsfulde behandlingsløsninger, som giver bedre mulighed for atregulere deres sygdom," siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskningog udvikling i Novo Nordisk."Vi er overbevist om, at Ozempic med sin unikke kliniske profil har potentiale til at sætte en ny standard for behandling af type 2-diabetes," fortsætter han.Sydbanks senioranalytiker Søren Løntoft Hansen regner med, at anbefalingen vil føre til en godkendelse inden for to måneder.Han understreger, at anbefalingen ikke kommer som den store overraskelse, da et ekspertpanel under de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA anbefaklede en godkendelse af semaglutid i oktober, som i starten af december blev fulgt op af den endelige godkendelse fra FDA."Selvom det amerikanske GLP-1 marked er det absolut største (udgør 80 pct. af det globale marked på ca. 50 mia. kr.), anser vi det for nuværende ca. 6 mia. kr. store europæiske GLP-1 marked som et vigtigt marked for udbredelsen af Ozempic," skriver analytikeren.