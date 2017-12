Komité anbefaler godkendelse af Novos Semaglutid i Europa

Novo Nordisk har fået endnu en vigtig anbefaling af diabeteshåbet semaglutid. I starten af december blev det såkaldte GLP-1-middel godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder i USA under navnet Ozempic, og nu anbefaler en lægemiddelkomité under de europæiske sundhedsmyndigheder (EMA) lægemidlet godkendt på det europæiske marked til behandling af voksne med type 2-diabetes.Semaglutid skal som i USA først officielt godkendes, før midlet rammer markedet, men en positiv anbefaling fra lægemiddelkomitéen er et vigtigt skridt på vejen."Med god samstemmighed mellem CHMP-anbefalingen og den endelige beslutning om markedsføringstilladelse forventer vi en godkendelse af Ozempic i Europa inden for to måneder," skriver senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft i en kommentar til anbefalingen.Han understreger, at anbefalingen ikke kommer som den store overraskelse, da et ekspertpanel under de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA anbefaklede en godkendelse af semaglutid i oktober, som i starten af december blev fulgt op af den endelige godkendelse fra FDA."Selvom det amerikanske GLP-1 marked er det absolut største (udgør 80 pct. af det globale marked på ca. 50 mia. kr.), anser vi det for nuværende ca. 6 mia. kr. store europæiske GLP-1 marked som et vigtigt marked for udbredelsen af Ozempic," skriver analytikeren.