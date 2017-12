Ørsted-konkurrent vil byde på hollandsk auktion uden statsstøtte

Fredag er der startet en stor hollandsk auktion for havvindmøller, som for første gang skal vindes uden offentlige støttekroner.



Det svenske energiselskab Vattenfall har tænkt sig at byde på auktion, oplyser selskabet i en pressemeddelelse fredag.



Ørsted - det tidligere Dong Energy - ønsker over for Ritzau Finans ikke at kommentere, hvorvidt det har tænkt sig at byde på auktionen.



Selskaberne kan byde ind på auktionen fra 15. december til 21. december. Hvis der ikke kommer bud, som kvalificerer til at vinde auktionen, vil der blive afholdt en ny, hvor der vil være mulighed for at få offentlig støtte.



Auktionen går på to vindparker i den hollandske del af Nordsøen med en samlet kapacitet på omkring 700 megawatt (MW).



Ørsted vandt tidligere i år en tysk auktion på tre havmølleparker, hvor to af dem var uden offentlig støtte.



Modsat den hollandske auktion var der dog mulighed for offentlig støtte til projekterne, men her valgte Ørsted altså at byde ind med nulbud.



/ritzau/FINANS