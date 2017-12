Vestas underskriver betinget aftale på mindst 300 MW

Vindmølleproducenten Vestas har fredag underskrevet en betinget aftale vedrørende leveringen af vindmøller til et projekt over Vestas' definerede tærskel for ordreannoncering på 300 megawatt (MW).



Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen, hvori det også fremgår, at Vestas vil offentliggøre en selskabsmeddelelse, hvis og når projektet udmønter sig i en fast og ubetinget ordre i henhold til Vestas' definition.



